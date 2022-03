Nie mogą leczyć się w domu, nie przeżyją bez leków. W oblężonym Kijowie dzieci walczą z nowotworem w schronie

"Czekamy, aż przyniosą nam chleb i trochę soku dla dzieci"

Nie wszystkich pacjentów mogą ewakuować

Kijów wciąż się broni przed rosyjskimi wojskami, które chcą przejąć kontrolę nad miastem. Do tej pory szpital szczęśliwie nie ucierpiał w bombardowaniach, ale to nie oznacza, że przebywający w placówce mali pacjenci i ich rodzice, mogą czuć się bezpiecznie. Wejścia do szpitala strzeże uzbrojona policja, wszyscy jednak mają świadomość, że najcięższe bitwy jeszcze przed Kijowem. - Mamy wielu pacjentów, których nie możemy przenieść do innego szpitala, to bardzo trudne. Niektórych pacjentów przetransportowaliśmy do placówek w zachodniej Ukrainie, ale wielu nie chce się przenosić, bo tutaj jest największy szpital i tu się leczą. Nie wiedzą, jak wygląda sytuacja w innym szpitalu. Dlatego czasami nie chcą się stąd ruszać. Tu mają swoje miejsce – mówi neurochirurg Pawło Pławskyj. Personel stara się tak rozlokować pacjentów, by nawet w tych ciężkich warunkach, zapewnić im potrzebną opiekę. Pacjenci oddziału intensywnej terapii, których nie można przenieść, zostali umieszczeni w stosunkowo bezpiecznych miejscach budynku. Władze szpitala starają się też zapewnić bezpieczeństwo personelowi medycznemu. - Musimy zadbać o personel, bo jeśli stracimy lekarzy i pielęgniarki to kto będzie leczył pacjentów? - mówił Walerij Bowkun, mikrochirurg w Ohmatdyt.