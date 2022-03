"Oni wiedzą, za co się biją, i nie chcą się tylko bronić"

Piątek jest szesnastą dobą rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 był Mateusz Lachowski, wolontariusz, dokumentalista, który jest w Kijowie. Relacjonował z pokoju, w którym, jak mówił, na co dzień nocuje 5. Ochotniczy Batalion ukraińskiej armii.

"Nie ma czegoś takiego, że któryś mógłby się poddać"

Został zapytany o morale żołnierzy po stronie ukraińskiej. - Obserwowałem wczoraj w nocy, jak jeden z chłopaków żegnał się z żoną przed wyjściem na front. Widziałem ich rano, przed wyjściem o tej 6. Dziwnie się na to patrzy, jak się śpi obok tych ludzi. Wiesz, że oni idą i wiesz, że czuć to napięcie, ten stres. Mimo to nie ma czegoś takiego, żeby zwątpić. Nie ma czegoś takiego, że oni się zastanawiają, czy pójść, czy nie - powiedział Lachowski.