Mer Kijowa Witalij Kliczko o szkodach spowodowanych wojną: to już miliardy dolarów

- Nie mamy dokładnych liczb, ale są to już na pewno miliardy dolarów - powiedział w programie telewizyjnym mer Kijowa Witalij Kliczko o stratach w Kijowie spowodowanych wojną . Jego słowa przekazała agencja Interfax-Ukraina.

W środę, w 21. dzień rosyjskiej inwazji Kliczko w wywiadzie udzielonym nadawanej po rosyjsku stacji Current Time powiedział, że rosyjski plan zajęcia Kijowa nigdy nie zostanie zrealizowany. - Nawet jeżeli uda im się przejąć kontrolę nad niektórymi budynkami, nie wygrają z naszymi ludźmi. Kijów to nie tylko budynki, to przede wszystkim ludzie - mówił mer Kijowa w Current Time, stacji prowadzonej przez finansowane przez USA rozgłośnie: Radio Wolna Europa/Radio Swoboda i Głos Ameryki. Rozmowa ukazała się na stronie telewizji we wtorek wieczorem. Rosjanie chcą zasiać panikę wśród mieszkańców Kijowa, ale efekt jest odwrotny - zaznaczył Kliczko. - Ludzie są wściekli, pełni nienawiści i żądni zemsty - podkreślił.