Rosja po raz kolejny zaatakowała Kijów. W poniedziałek w stolicy Ukrainy, a także w kilku innych obwodach, został ogłoszony alarm przeciwlotniczy. W Kijowie słychać było co najmniej trzy głośne eksplozje. Władze poinformowały, że zadziałała obrona powietrzna.

W stolicy było słychać co najmniej trzy głośne eksplozje. Alarm przeciwlotniczy - jak podał portal Ukraińska Prawda - został ogłoszony kilka sekund później. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował, by mieszkańcy udali się do schronów.