Kijów pod ostrzałem. Dwa wybuchy w centrum stolicy Ukrainy

W centrum Kijowa doszło w czwartek do dwóch eksplozji - przekazał mer miasta Witalij Kliczko. Dodał, że były one spowodowane rosyjskim ostrzałem stolicy Ukrainy. - To są pierwsze wybuchy w Kijowie mniej więcej od dwóch tygodni - wskazywała natomiast reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Górniak, która jest w ukraińskiej stolicy. Zwróciła uwagę, że w mieście przebywa sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który przyjechał tam po swojej wizycie w Moskwie.