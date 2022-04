Bibliotekarka z Kijowa o swojej pracy w czasie rosyjskiej inwazji: widać, że seniorzy potrzebują kogoś do rozmowy

Bibliotekarka z Kijowa, Nadia, opowiedziała o swojej pracy w czasie wojny. - Największą popularność mają książki historyczne i te z zakresu psychologii. Ludzie starają się w książkach znaleźć odpowiedź na to, co czują - mówi. - Przeważnie przychodzą do nas seniorzy i widać, że najbardziej potrzebują kogoś do rozmowy - dodała.