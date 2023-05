Atak w Kijowie. "Rosyjski dron przeleciał tuż nad moim domem"

Chwile po tym, jak rozległy się wybuchy. "Wyszedłem na ulicę i był dym"

Zaznaczył, że ataki na Kijów trwają przez ostatnie trzy dni i noce "bez przerwy". - Wczoraj o trzeciej w nocy obudziłem się, bo akurat na mojej dzielnicy spadły dwa rosyjskie drony zestrzelone przez ukraińską tarczę przeciwlotniczą - powiedział. - Pobiegłem do metra, mam 15 minut ze swojego domu i to jest zawsze dla mnie 15 minut strachu. Bo jak włączy się alarm, to nie wiadomo, czy to jest dron, czy to jest rosyjska rakieta. Dobrze, żeby w ciągu pięciu minut gdzieś się schować - wyjaśniał.