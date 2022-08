Żona dowódcy pułku Azow: wiem tylko, że został wywieziony do Rosji

Żona dowódcy pułku Azow Denysa Prokopenki, Kateryna, powiedziała w rozmowie z portalem ukraińskiej telewizji Suspilne, że jej mąż został przewieziony do Rosji. Rozmówczyni powołała się na doniesienia mediów rosyjskich. Zastrzegła, że informacja ta nie została potwierdzona przez inne źródła. Prokopenko, podobnie jak inni obrońcy Mariupola, przebywa w rosyjskiej niewoli.

- Wiem tylko, że został wywieziony do Rosji, ale to wcale nie jest jeszcze potwierdzone. O miejscu pobytu Denysa dowiedziałam się z rosyjskich mediów. Struktury państwowe nie potwierdzają mi tego ostatecznie, bo trudno tu cokolwiek potwierdzić. Zdaję sobie sprawę, że Rosja ukryła dowództwo, chowa innych żołnierzy i oficerów i nie ujawnia, gdzie przebywają - powiedziała Kateryna portalowi ukraińskiej telewizji Suspilne.

Czerwony Krzyż "w ogóle nie jest zaangażowany"

Kobieta podkreśliła, że informowanie o miejscu pobytu jej męża należy do Czerwonego Krzyża, ale jak dotąd nie otrzymała takiej informacji. Dodała, że Czerwony Krzyż czasem dzwoni do rodzin i informuje o miejscu pobytu ukraińskich jeńców, ale są to rzadkie przypadki. Natomiast - jak wymieniała - nie ma wieści o ich stanie zdrowia, wyżywieniu, warunkach przetrzymywania, czy są torturowane, czy mają opiekę medyczną.