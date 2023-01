Kondolencje przedstawicieli polskich władz po katastrofie pod Kijowem

Prezydent Duda: moje myśli są z rodzinami i bliskimi ofiar

Kamiński: jestem wstrząśnięty tragiczną śmiercią Monastyrskiego

Denys Monastyrski, prawnik i polityk, miał 42 lata. Funkcję ministra spraw wewnętrznych Ukrainy objął w lipcu 2021 roku. Wcześniej był szefem parlamentarnego komitetu ds. działań organów ścigania. Do Rady Najwyższej Ukrainy został wybrany z listy prezydenckiej partii Sługa Narodu.

Premier: przekazaliśmy rządowi Ukrainy nasze najgłębsze wyrazy współczucia

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w środę rano z dziennikarzami w Davos. - Przekazaliśmy rządowi Ukrainy nasze najgłębsze wyrazy współczucia. Nie wiemy cały czas, czy to był zamach, czy nieszczęśliwy wypadek - powiedział.

- To potwierdza tylko, jak cały czas sytuacja na Ukrainie jest niebezpieczna. Ale my w Polsce akurat doskonale o tym wiemy. Tutaj w Davos niektórzy tą sytuacją są już zmęczeni. Martwi mnie to, ponieważ od wsparcia całego wolnego świata dla Ukrainy bardzo dużo zależy - dodał premier.