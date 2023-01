Katastrofa helikoptera EC225 Super Puma. Co wiemy o maszynie, która rozbiła się pod Kijowem?

W katastrofie śmigłowca w Browarach zginęło 18 osób, w tym członkowie kierownictwa ukraińskiego MSW. Maszyna, która rozbiła się niedaleko Kijowa, to EC225 Super Puma produkcji francuskiej - poinformowało CNN. W 2018 roku, w ramach umowy wartej ponad 550 milionów euro, Francuzi przekazali ukraińskim służbom 21 takich śmigłowców.

Helikopter rozbił się w środę rano w Browarach w obwodzie kijowskim, ok. 20 kilometrów od ukraińskiej stolicy. Zginęło co najmniej 18 osób, w tym szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski i jego pierwszy zastępca, były wiceminister spraw zagranicznych Jewhenij Jenin, oraz drugi wiceminister spraw wewnętrznych Jurij Łubkowycz. Do zdarzenia doszło w okolicach przedszkola, wśród ofiar jest czworo dzieci.

Browary. Katastrofa helikoptera EC225 Super Puma

Maszyna, która rozbiła się w Browarach, należała do Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Obecny na miejscu katastrofy producent programów CNN potwierdził, że była to francuska EC225 Super Puma - dwusilnikowy śmigłowiec produkowany pierwotnie przez firmę Aérospatiale, a później przez Airbus Helicopters. Model ten na rynku pojawił się w 2004 roku jako kolejna generacja śmigłowców Super Puma.

Portal TheRichest.com informuje, że cena jednego egzemplarza najwyższej wersji tej maszyny to 27 milionów dolarów. Portale branżowe wymieniają ją wśród najdroższych helikopterów na świecie. Ze szczegółowego opisu zamieszczonego na stronie portalu wynika, że jest to w tej chwili najnowocześniejsza i najlepiej wyposażona konstrukcja tego typu. "Rządy państw wybierają ją ze względu na wyróżniające go cechy, m.in. wysoką prędkość przelotową, niski poziom hałasu oraz wibracji, a także przestronną kabinę (...) Kokpit jest w dużej mierze przeszklony, co zapewnia dobrą widoczność, pasażerowie wchodzą do środka przez rozsuwane drzwi" - pisze TheRichest.com, dodając, że z EC225 Super Puma chętnie korzystają również szefowie dużych film, np. z branży paliwowej.

Jak poinformował rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat, śmigłowce Super Puma są do dyspozycji ukraińskich służb od 2018 roku. W ramach umowy wartej ponad 550 milionów euro francuskie przedsiębiorstwo przekazało Ukraińcom 21 takich maszyn, a także dziesięć helikopterów H145 oraz 24 helikoptery H125. Kilkanaście śmigłowców trafiło do MSW, niektóre z nich służą również ratownikom medycznym (jak ten na zdjęciu poniżej - red.).

Helikopter EC225 Super Puma Shutterstock

EC225 Super Puma - parametry techniczne

Całkowita długość EC225 Super Puma to ponad 19 metrów, jej wysokość to niespełna 5 metrów. Podczas lotu maszyna może rozpędzić się do niemal 300 km/h, jej standardowa prędkość przelotowa wynosi ok. 270 km/h. Śmigłowiec obsługiwany jest przez jednego lub dwóch pilotów, w zależności od wersji może zabrać na pokład 24 pasażerów (w momencie katastrofy na pokładzie znajdowało się dziewięć osób). Silnik śmigłowca wyposażony jest w nowoczesny, komputerowy system kontroli, tzw. FADEC - Full Authority Digital Engine Control, nadzorujący m.in. pracę skrzyni biegów maszyny.

Internauci komentujący zdarzenie w mediach społecznościowych przypominają, że to nie pierwsza katastrofa z udziałem tej maszyny. W 2016 roku śmigłowiec EC225 Super Puma rozbił się w Norwegii, zginęło wtedy 13 osób. Jak informował dwa lata później Reuters, komisja badająca wypadek ustaliła, że jego przyczyną było nadmierne zużycie skrzyni biegów.

Katastrofa w Browarach. Kondolencje Zełenskiego

Przyczyna katastrofy w Browarach na razie nie jest znana, będzie przedmiotem śledztwa. Prezydent Wołodymyr Zelenski przekazał, że zwrócił się już do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Narodowej Policji Ukrainy i innych kompetentnych organów o wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. W opublikowanym na Facebooku wpisie złożył też kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar, zmarłych pracowników MSW nazywając "prawdziwymi patriotami".

Autor:kgo//am

Źródło: fakty.ua, CNN, Reuters, The Richest