Rządowy raport w sprawie katastrofy An-26: systemowe naruszenia zasad wykonywania lotów

Do katastrofy wojskowego samolotu An-26 pod Charkowem doprowadziło kilka czynników. Wśród nich był błąd ludzki i awaria silnika - oznajmił ukraiński wicepremier Ołeh Uruskyj, przedstawiając raport rządowej komisji. Maszyna rozbiła się we wrześniu. Zginęli słuchacze uczelni lotniczej i oficerowie.

Ołeh Uruskyj, szef komisji powołanej do zbadania przyczyn katastrofy samolotu An-26 w obwodzie charkowskim, zwrócił między innymi uwagę na brak odpowiedniego nadzoru nad organizacją i kontrolą lotów ze strony Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy. Występując na środowym posiedzeniu rządu, Uruskyj podkreślił, że dochodziło też do systemowych naruszeń zasad wykonywania lotów na tym uniwersytecie, a przygotowanie załogi do działań w szczególnych okolicznościach ocenił jako niewystarczające.