Kanada zwiększa możliwości transportowe dostaw broni dla Ukrainy

Minister obrony Kanady Anita Anand przekazała, że jej kraj zwiększa możliwości przeładunkowe swojej bazy transportowej w Szkocji, by szybciej dostarczać broń i inne dostawy bezpośrednio do Ukrainy oraz do innych krajów Europy Wschodniej. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanada przekazała pomoc oraz zobowiązała się do przekazania pomocy dla ukraińskiego wojska o wartości łącznej 626 milionów dolarów kanadyjskich.