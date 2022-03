Joe Biden o deklaracjach Rosji w sprawie Kijowa i Czernihowa: zobaczymy, czy pójdą za tym, co zapowiedzieli

Rosyjskie zapowiedzi "ograniczenia działań wojennych" w dwóch rejonach Ukrainy skomentował amerykański przywódca Joe Biden. - Zobaczymy. Nie interpretuję tego w żaden sposób, dopóki nie zobaczę tego, co oni zrobią, czy pójdą za tym, co zapowiedzieli - oświadczył. Dodał, że USA będą kontynuować nakładanie sankcji na Rosję oraz wspieranie Ukrainy.

