Jarosław Kaczyński proponuje misję NATO w Ukrainie. Departament Stanu USA odpowiada

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price skomentował w środę propozycję misji pokojowej NATO w Ukrainie, o której w Kijowie mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Wskazywał, że "chcemy uniknąć wszystkiego, co mogłoby przedłużyć tę wojnę lub ją rozszerzyć", zaś obecność amerykańskich żołnierzy w tym kraju "ma potencjał, by przekształcić ją w coś jeszcze większego i zdecydowanie poważniejszego".

Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił we wtorek w Kijowie o potrzebie przeprowadzenia w Ukrainie misji pokojowej NATO. - To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne - wyjaśniał. I dodał, że Ukraina potrzebuje nie tylko solidarności i uznania, ale czynów i odwagi społeczności międzynarodowej.