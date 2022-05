Jan Piekło: Mariupol to jedna z największych tragedii Putina. Będzie symbolem tego, co się nie powinno wydarzyć

Były ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło mówił w "Kropce nad i", że obrazki z Buczy, Irpienia czy z Mariupola "to są rzeczy, których się nie da zapomnieć, to są rzeczy, które będą decydować o dalszym kształcie Europy". Ukraiński parlamentarzysta Mykoła Kniażycki powiedział zaś, że za zbrodnie dokonane przez Rosjan w Ukrainie "musi być trybunał międzynarodowy".

Dyplomata pytany, czy zajęcie przez Rosjan Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy to największy sukces Władimira Putina , ocenił, że "to jest jedna z największych tragedii Putina". - Ponieważ Mariupol będzie teraz symbolem tego, co się nie powinno wydarzyć, nigdy, nigdy w Europie. A się wydarzyło i wydarzyło się dzięki temu, że taki rozkaz został wydany i Mariupol został zrównany z ziemią - dodał.

Ocenił też, że obrazki z Buczy , Irpienia czy z Mariupola "to są rzeczy, których się nie da zapomnieć, to są rzeczy, które będą decydować o dalszym kształcie Europy".

Kniażycki ocenił zaś, że za zbrodnie dokonane przez najeźdźców w Ukrainie "musi być trybunał międzynarodowy". - I nad tym, kto gwałcił, i nad Putinem, i nad każdym, kto dawał te nakazy. Ja nie widzę innego wyjścia (...), bo jak nie będą oni ukarani za to, co robili, to będą to robić dalej i dalej - powiedział polityk.