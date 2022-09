Masowy grób, ciała 450 osób. "Rosja wszędzie zostawia śmierć"

W Iziumie w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy znaleziono masową mogiłę. Doradca prezydenta Mychajło Podolak przekazał, że odnaleziono w niej ciała 450 osób. Główny śledczy policji obwodowej Serhij Bolwinow zapowiedział, że wszystkie ciała zostaną ekshumowane i przetransportowane do badań w celu zebrania dowodów na rosyjskie zbrodnie wojenne. Do sprawy odkrycia masowego grobu odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraińskie media publikują zdjęcia grobów

- I gdzieś jest rejestr pochowanych, który, jak sądzę, wyjaśni nam, skąd zabrali te ciała do pochówku. Szukamy go teraz i myślę, że znajdziemy te listy i zrozumiemy, kim są te osoby, dlaczego przypisano im numer, a nie nazwisko. Ale są nazwiska i są wieńce, a na niektórych jest też data śmierci. Większość, jak sądzę, patrząc na daty śmierci, zginęła gdy ostrzeliwali miasto z artylerii - powiedział Kotenko.

Zełenski o odkryciu masowego grobu w Iziumie

W piątek w Iziumie - powiedział prezydent - będą dziennikarze ukraińscy i zagraniczni. - Chcemy, aby świat wiedział, co się naprawdę dzieje i do czego doprowadziła rosyjska okupacja. Bucha, Mariupol, teraz niestety Izium. Rosja wszędzie zostawia śmierć. I musi być za to odpowiedzialna. Świat musi pociągnąć Rosję do realnej odpowiedzialności za tę wojnę. Zrobimy wszystko – dodał.