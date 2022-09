Rosyjska katownia odkryta w wyzwolonym mieście

Działanie katowni Łubiniec nazwał nazwał zbrodnią wojenną, a Rosję państwem-terrorystą. Opisując odkryte miejsce na nagraniu tłumaczył, że przetrzymywani w nim "mieli zgodzić się na współpracę lub przyznać do szpiegostwa".

- W czasie, gdy przebywałem w mieście (Iziumie - red.), wojskowi razem ze śledczymi i z mieszkańcami zidentyfikowali kilka miejsc, gdzie dochodziło do zbrodni wojennych. Katownia została urządzona w piwnicy, obok prywatnych domów. Z kobiet i mężczyzn wydobywano zeznania przeciwko armii ukraińskiej. Po co to robili ludzie, którzy w pełni kontrolowali miasto – nie wiadomo – oświadczył Łubinec, cytowany przez agencję Ukrinform.