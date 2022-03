"Słyszałem, jak w pomieszczeniu obok kogoś biją". Uwolniony mer opowiada o przetrzymywaniu przez Rosjan

Uwolniony z rosyjskiej niewoli mer ukraińskiego miasta Melitopol udzielił wywiadu stacji CNN. Opowiedział między innymi w jakich warunkach był przetrzymywany. - Rozmawiali ze mną oficerowie służb specjalnych. Byłem odcięty od dostępu do jakichkolwiek informacji. Słyszałem, jak w pomieszczeniu obok kogoś biją - relacjonował Iwan Fedorow.

W czwartek Fedorow został uwolniony . W zamian Ukraina przekazała Rosjanom dziewięciu schwytanych żołnierzy. Mer po uwolnieniu rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim . Prezydent Ukrainy powiedział, że Fedorow był torturowany i żądano od niego, by publicznie uznał okupacyjne władze rosyjskie.

Fedorow uwolniony z rosyjskiej niewoli. "To była dla mnie przerażająca sytuacja"

