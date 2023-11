ISW: siły rosyjskie szykują zmasowany atak na Awdijiwkę 

Rosjanie przygotowują się do "trzeciej serii dużych ataków pod Awdijiwką" i "trzeciego zmasowanego szturmu" na to miasto - prognozują analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Celem działań ofensywnych ma być zakład koksowniczy oligarchy Rinata Achmetowa.

W piątek wojska rosyjskie kontynuowały działania ofensywne w pobliżu Awdijiwki i odniosły potwierdzone sukcesy na północnej flance - podał w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Dane geolokalizacyjne opublikowane w tym dniu pokazują, że wojska rosyjskie posunęły się na południowy zachód od wsi Krasnohoriwka (cztery kilometry na północ od Awdijiwki) do linii kolejowej - przekazał think tank.

17 odpartych ataków pod Awdijiwką

Zakład koksowniczy celem działań ofensywnych

W raporcie Instytutu Studiów nad Wojną podano, że według prognoz ukraińskich urzędników siły rosyjskie przygotowują się do "trzeciej serii dużych ataków" w pobliżu Awdijiwki. Mer tego miasta Witalij Barabasz przekazał, że Rosjanie koncentrują żołnierzy i sprzęt do "trzeciego zmasowanego szturmu" na Awdijiwkę i prawdopodobnie skoncentrują swoje działania ofensywne wokół zakładu koksowniczego (należącym do oligarchy Rinata Achmetowa - red.).