ISW o reakcjach Moskwy na wsparcie Ukrainy: Kreml reaguje wybiórczo na zachodnie dostawy

"Kreml reaguje wybiórczo na zachodnie dostawy" - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Według ekspertów oznacza to, że oświadczenia i groźby Rosji w sprawie przekazywania uzbrojenia Ukrainie służą jedynie kampaniom informacyjnym i nie odzwierciedlają istnienia "czerwonych linii" czy konkretnych obaw Moskwy.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) zwrócił uwagę, że kontrolowana przez Kreml przestrzeń informacyjna praktycznie nie zareagowała na ogłoszenie przez Biały Dom wartego niemal trzy miliardy dolarów nowego pakietu pomocy dla Ukrainy . "To po raz kolejny potwierdza, że Kreml i rosyjska sfera informacyjna wybiórczo przedstawiają zachodnią pomoc wojskową jako eskalację" – podkreślił think tank w analizie.

"Kreml reaguje wybiórczo na zachodnie dostawy, by wspierać kampanie informacyjne przedstawiające Ukrainę jako kraj pozbawiony suwerenności i mające na celu osłabienie zachodniej gotowości do dalszego wsparcia poprzez wzbudzanie obaw o eskalację" – ocenili amerykańscy eksperci.

ISW: działania Kremla nie odzwierciedlają konkretnych "czerwonych linii"

Według ISW Moskwa będzie wykorzystywać do podobnych działań również przyszłe dostawy, które wpisują się w jej operacje informacyjne. Według Instytutu działania Kremla służą właśnie wzmocnieniu rosyjskiego przekazu i nie stanowią odzwierciedlenia konkretnych "czerwonych linii" czy obaw dotyczących zagrożenia ze strony tych czy innych rodzajów broni.

Think tank zauważył, że przedstawiciele rosyjskich władz i tzw. blogerzy wojskowi co do zasady negatywnie ocenili ogłoszenie przez Władimira Putina tymczasowego "zawieszenia broni" w związku z prawosławnym Bożym Narodzeniem, choć pojawiły się też głosy - na przykład Dmitrija Miedwiediewa - "propagujące wizję Putina jako obrońcy wartości religijnych i moralności".