ISW: Kreml chce przyłączyć część lub całość obwodu charkowskiego do Rosji

Analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) prognozują, że Rosja może chcieć przyłączyć do kraju część lub całość obwodu charkowskiego. Władze okupacyjne w obwodzie charkowskim pokazały nowy sztandar, przedstawiający dwugłowego orła oraz symbole i herb Charkowa z XVIII wieku, co według nich ma być "symbolem historycznych korzeni obwodu charkowskiego jako nierozłącznej części ziemi rosyjskiej".

Nowy sztandar i herb z XVIII wieku

