Milioner spod Kijowa zobaczył rosyjskich żołnierzy w swoim domu. Poprosił armię Ukrainy o zbombardowanie go

Ukraiński milioner Andrij Stawnicer opowiedział w programie "Good Morning Britain", jak zobaczył przez kamerę monitoringu rosyjską artylerię w swojej posiadłości nieopodal Kijowa. Zwrócił się wtedy do ukraińskiej armii o zbombardowanie domu. Tak też się stało. - To była dla mnie dość oczywista decyzja. Niewiele można zrobić, aby pomóc wojsku i to była jedna z możliwości, jakie miałem - powiedział biznesmen.

Dyrektor ukraińskiej firmy informatycznej TransInvestService wyjaśniał, że po wejściu do posiadłości żołnierze "zniszczyli większość kamer w domu, ale była jedna mała amatorska kamera internetowa". Przekazał, że członkowie jego domowego personelu zostali początkowo wzięci jako zakładnicy. Później Rosjanie wypuścili ich, rozebranych, do lasu.

- Na moim terenie było 12 pojazdów wojskowych - powiedział 39-latek w "Good Morning Britain". Dodał, że były to między innymi wyrzutnie rakiet Tornado. - W zasadzie zaczęli strzelać do Kijowa z mojego domu - dodał.

Stawnicer: to była dla mnie dość oczywista decyzja

Przekazał, że nie obchodzi go to, że dom był nowy i że zainwestował w niego wiele czasu. - To była dla mnie dość oczywista decyzja. Niewiele można zrobić, aby pomóc wojsku i to była jedna z możliwości, jakie miałem - ocenił. - Chcę zrobić wszystko, aby pomóc Ukrainie wygrać - oświadczył.