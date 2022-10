Iran zaprzecza, by dostarczał Rosji drony bojowe

Shahed-131 i Shahed-136 to bojowe drony kamikadze o zasięgu do 2,5 tysiąca kilometrów. Agencja AP podała 26 sierpnia, że Teheran przekazał Moskwie "setki dronów", decydując się na ten ruch mimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu. Rzecznika ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk przekazała z kolei, że Rosjanie mogli otrzymać od 300 do kilku tysięcy irańskich maszyn.

Unia się przyjrzy

Duński minister spraw zagranicznych Jeppe Kofod powiedział z kolei, że UE powinna zdecydowanie zareagować na nowe ataki z powietrza na Kijów. - To, co widzimy teraz - irańskie drony są najwyraźniej używane do atakowania centrum Kijowa - to okrucieństwo - zaznaczył. Szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis ocenił, że Iran, dostarczając Rosji drony i rakiety, staje się jej wspólnikiem w agresji na Ukrainę.