Iran ma przekazać Rosji rakiety i drony. Biały Dom "zaniepokojony"

Jesteśmy zaniepokojeni potencjalną dostawą rakiet z Iranu dla Rosji - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak dodał, USA rozważają dodatkowe opcje reakcji na te dostawy. Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały, że Rosja planuje umieścić irańskie rakiety na północ od Ukrainy, a Ukraina nie ma skutecznej możliwości obrony przed takim rodzajem rakiet. Natomiast wywiad wojskowy tego kraju poinformował, że na początku listopada Iran planuje przekazanie Rosji partii ponad 200 dronów bojowych.

We wtorek CNN powiadomiła, że "Iran przygotowuje się do wysłania do Rosji około 1000 dodatkowych jednostek uzbrojenia, w tym rakiety balistyczne ziemia-ziemia krótkiego zasięgu oraz kolejne drony bojowe". Rakietami krótkiego zasięgu miałyby być Fateh-110 i Zolfagar o zasięgu 300 i 700 km. Źródłem tej informacji są anonimowi przedstawiciele państwa zachodniego, które "uważnie monitoruje irański program zbrojeniowy".

Biały Dom: jesteśmy zaniepokojeni potencjalną dostawą rakiet z Iranu dla Rosji

Do tych doniesień odniósł się podczas konferencji prasowej John Kirby, rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

- Jesteśmy zaniepokojeni, że Iran może rozważać dostarczenie rakiet ziemia-ziemia dla Rosji w dodatku do dronów, które już wysłał - powiedział Kirby. Odmówił jednocześnie potwierdzenia, że umowa w tej sprawie została zawarta. Dodał jednak, że USA przyglądają się różnym opcjom dodatkowej odpowiedzi na irańskie dostawy broni, bo stanowią one pogwałcenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 2231.

Wcześniej szef dyplomacji USA Antony Blinken sugerował, że Ameryka może użyć narzędzi wykraczających poza sankcje, by zakłócić dostawy Iranu dla Rosji. Pytany o potencjalne przechwycenie transportu przez siły USA, rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder powiedział, że "nie ma nic do ogłoszenia" w tej kwestii. Odnosząc się do komunikatów rosyjskiego ministerstwa obrony o tym, że Rosja wysłała na Białoruś samoloty z rakietami hipersonicznymi Kindżał, Kirby powiedział że nie jest w stanie potwierdzić tych informacji. Dodał jednak, że nie jest nowością, że Białoruś gości u siebie rosyjskie siły. Ocenił, że choć same siły Białorusi nie szykują się do wkroczenia na Ukrainę, ich rolą może być zmuszenie Ukrainy do rozmieszczenia sił w pobliżu północnej granicy.

Dodał jednocześnie, że USA podchodzą do swoich zobowiązań z tytułu Artykułu V traktatu waszyngtońskiego "niewiarygodnie poważnie, niezależnie od tego, jakimi zdolnościami dysponuje przeciwnik, czy są to pociski hipersoniczne, czy coś innego". - Dlatego właśnie stale dokonujemy przeglądu i razem z Europejskim Dowództwem myślimy nad rozmieszczeniem sił tak, by móc bronić każdego centymetra terytorium NATO - zaznaczył.

Rzecznik Pentagonu zauważył też, że Rosja nadal stara się o broń od Korei Północnej.

Ukraińskie Siły Powietrzne: Rosja planuje pozyskać od Iranu rakiety balistyczne

Tymczasem rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat przekazał, że Rosja planuje umieścić irańskie rakiety na północ od Ukrainy, a Ukraina nie ma skutecznej możliwości obrony przed takim rodzajem rakiet.

„Będziemy wykorzystywać wszystkie środki obrony przed tymi rakietami. Prawdopodobnie zostaną one skierowane na północ od Ukrainy, skąd będą mogły zagrozić całej Ukrainy” – powiedział rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy na briefingu. Zauważył, że takie rakiety "teoretycznie można zestrzelić, ale jest bardzo ciężko zrobić to tymi zasobami, które posiada Ukraina". - Ukraina posiada zasoby obrony powietrznej, ale nie przeciwrakietowej - podkreślił.

Wywiad wojskowy: Iran planuje przekazanie Rosji kolejnej partii dronów na początku listopada

Z kolei ukraiński wywiad wojskowy przekazał, że na początku listopada Iran planuje przekazanie Rosji partii dronów bojowych w liczbie ponad 200 sztuk.

"Planowane jest wysłanie z Iranu do Rosji partii ponad 200 dronów bojowych Shahed-136, Mohajer-6 i Arash-2" – poinformował Zarząd Główny Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) w komunikacie opublikowanym w Telegramie.

Według strony ukraińskiej drony mają być przekazane drogą przez Morze Kaspijskie i port w Astrachaniu. Do Rosji mają one dotrzeć w częściach i tam zostaną złożone. Rosjanie mają je też przemalować i nanieść swoje oznaczenia, m.in. Gerań-2 na drony Shahed-136.

Od 13 września, kiedy Rosjanie po raz pierwszy zastosowali przeciwko Ukranie drony kamikadze, Siły Obrony zestrzeliły ponad 300 takich bezzałogowców – podano.

