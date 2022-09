"Bayraktary we wprawnych rękach to potężna broń". Ukraińcy szacują rosyjskie straty na miliony dolarów

Dwa drony Bayraktar TB-2 należące do ukraińskiej armii zniszczyły w ciągu trzech dni rosyjski sprzęt wojskowy warty 26,5 miliona dolarów, w tym osiem czołgów i armatohaubicę Akacja - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Do informacji o stratach Rosjan dołączył nagranie przedstawiające atak przeprowadzony za pomocą drona.

"Efektywne tureckie Bayraktary we wprawnych rękach naszych wojskowych to potężna broń" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jeden z dronów, jak dodano, był przekazany przez Litwę.