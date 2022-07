Ukraiński Batalion Kobiet liczy już kilka tysięcy członkiń. "Ściągamy sprzęt, który nie jest bronią"

Kobiet udzielających się w walce o Ukrainę nie brakuje. Dołączają one między innymi do Batalionu Kobiet, który działa przede wszystkim na wschodzie kraju. W tym gronie są przedstawicielki różnych narodowości, w tym Polki. - Przed powołaniem organizacji znałam pięć z jej obecnych członkiń. Szybko skrzyknęłyśmy koleżanki i w pierwszych dniach było nas 50. Dziś Batalion Kobiet tworzy 2,5 tysięcy dziewczyn - przekazała jego założycielka Alona Danyłowa. Jakie jest ich zadanie? - Ściągamy na Ukrainę sprzęt, który nie jest bronią - wyjaśniała.

Jakie zadania ma ukraiński Batalion Kobiet?

- Przy przewożeniu sprzętu przez granicę pokazujemy dokumenty wystawione przez oddziały, do których ma on trafić. Tak współpracowałyśmy między innymi z pułkiem Azow. Ich dowódca wystawiał pisma, w których potwierdzał, że ten konkretny, dajmy na to, noktowizor jest im potrzebny. My próbowałyśmy go potem zdobyć i wtedy, mając taki dokument, bez problemów przewoziłyśmy [sprzęt - red.] przez granicę - mówiła założycielka organizacji.