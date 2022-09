Telewizja Dożdż: rosyjscy poborowi przerzucani pod granicę Rosji z Ukrainą

czytaj dalej

Rosjanie od kilku dni bombardują i próbują zniszczyć zaporę na Zalewie Peczeniskim - we wtorek poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. To olbrzymi zbiornik będący głównym źródłem wody dla całego Charkowa i okolic. Jego zniszczenie może mieć katastrofalne skutki. - To kolejny atak na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie, który ma osłabić zimą morale Ukraińców - ocenia ekspert.