Pojechali walczyć z armią Putina, zostali ranni. "Usłyszałem odgłos strzału. Przez chwilę nic nie widziałem"

czytaj dalej

Ukraińskie wojsko jest jak MacGyver i pokazuje, że potrafi zrobić zaskakujący użytek z tego, co ma do dyspozycji - ocenił w rozmowie z dziennikiem "New York Times" generał Ben Hodges, były dowódca sił lądowych USA w Europie. W ocenie Philipa Wasielewskiego, byłego żołnierza piechoty morskiej i oficera pionu operacyjnego CIA, zdolność do adaptacji - obok zapewnienia odpowiedniej logistyki - może być decydującym czynnikiem wojny na Ukrainie.