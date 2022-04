Departament Stanu USA: amerykańscy dyplomaci wracają na Ukrainę

Departament Stanu USA poinformował we wtorek, że pracownicy misji dyplomatycznej USA na Ukrainie, którzy przenieśli się do Polski z powodu inwazji Rosji, udali się do Lwowa. W pierwszej grupie amerykańskiego personelu powracającego na Ukrainę znalazł się zastępca szefa placówki i członkowie personelu ambasady w Kijowie.

Amerykańscy dyplomaci opuścili ambasadę w Kijowie prawie dwa tygodnie przed 24 lutego, czyli początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przenosząc część swoich zadań do Lwowa, a następnie do Polski.

Amerykańscy dyplomaci wracają na Ukrainę

