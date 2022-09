Ambasador Polski przy ONZ: rosyjskie obozy filtracyjne to próba fizycznej eliminacji narodu ukraińskiego

- Świadectwa tych, którzy zostali poddani przymusowym deportacjom i procesom filtracji, są przerażające. Te praktyki przypominają metody stalinowskie, a ich systematyczny charakter prowadzi nas do założenia, że mogły być zaplanowane z premedytacją - powiedział polski dyplomata podczas debaty Rady na temat sieci rosyjskich obozów filtracyjnych na okupowanych terytoriach Ukrainy . Jak dodał Krzysztof Szczerski , operacje filtracyjne "stanowią kolejną próbę Kremla, by fizycznie wyeliminować naród ukraiński i by zniszczyć jego odrębną tożsamość".

- Polska konsekwentnie wzywa do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności (...) Wzywamy Rosję do uszanowania prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego, a zwłaszcza do zaprzestania procederu nielegalnych przymusowych deportacji i do pozwolenia wszystkim cywilom z Ukrainy do udania się w wybranym przez nich kierunku - zakończył Szczerski.