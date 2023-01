Instytut Badań nad Wojną: Kreml przygotowuje się do przejęcia inicjatywy na froncie

Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do podjęcia w ciągu tego półrocza zdecydowanych akcji, które pozwolą jej odzyskać inicjatywę na froncie i przerwać serię sukcesów operacyjnych wojsk ukraińskich - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów na Wojną (ISW).

Kreml podejmuje spóźnione działania, które mają umożliwić prowadzenie "specjalnej operacji wojskowej" - jak rosyjska propaganda nazywa agresję na Ukrainę - jako wielkiej wojny konwencjonalnej - ocenia think tank w najnowszej analizie. Uzupełnia, że znacząca jest tutaj zmiana retoryki Putina, który od grudnia 2022 roku, w publicznych przemówieniach sygnalizuje, że wojna na Ukrainie może być "długim procesem" i przygotowuje społeczeństwo na związane z tym działania.

ISW wymienia kilka obszarów pokazujących przygotowania Kremla do podjęcia w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zdecydowanych akcji na froncie wojny z Ukrainą.

Wzmocnienie zdolności mobilizacyjnych wojska

Po pierwsze jest to wzmocnienie zdolności mobilizacyjnych rosyjskiego wojska, zarówno w krótko- jak i długoterminowej perspektywie. Władze rosyjskie już ogłosiły plan formowania nowych dywizji i podwyższenia górnej granicy wieku poborowych, co pokazuje że chcą dostosować armię do prowadzenia długiej, konwencjonalnej wojny - piszą analitycy ośrodka. Zastrzegają jednocześnie, że te wysiłki prawdopodobnie nie przełożą się na realne zdolności rosyjskiego wojska. O planach dalszej mobilizacji w Rosji informowały też wywiady Ukrainy i państw Zachodu.