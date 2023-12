Kijów i Waszyngton podpisały wstępne porozumienie w sprawie wspólnej produkcji broni na Ukrainie

Przedstawiciele władz USA i Ukrainy podpisali w środę w Waszyngtonie list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji broni na Ukrainie . Do podpisania listu doszło podczas rozpoczętej w środę konferencji ukraińskiego i amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w Departamencie Handlu w Waszyngtonie.

Dokument mówi o zamiarze koprodukcji i wymiany danych technicznych, by "odpowiedzieć na pilne potrzeby operacyjne" Ukrainy, w zakresie systemów obrony powietrznej, kluczowej amunicji, czy utrzymania i napraw sprzętu.

- Musimy pracować nad tym, by umożliwić wymianę pakietów danych technicznych i zaawansowaną produkcję, by pozwolić Ukrainie na wytwarzanie sprzętu bliżej pola walki - powiedział sekretarz obrony Lloyd Austin .

Zełenski dziękuje USA za wsparcie

Zełenski dziękował za wsparcie USA i podkreślał dotychczasowe sukcesy militarne Ukrainy, w tym wygranie "bitwy na Morzu Czarnym", odnosząc się do ataków na rosyjskie okręty i zmuszenie rosyjskiej floty do przesunięcia okrętów z Krymu.

Rozpoczęta w środę konferencja jest kontynuacją podobnego spotkania, które odbyło się na Ukrainie we wrześniu. W jej waszyngtońskiej edycji biorą udział przedstawiciele ponad 350 firm i instytucji rządowych z USA, Ukrainy i Europy. Jest to część starań Waszyngtonu i Kijowa, by zwiększyć produkcję uzbrojenia w obliczu kurczącego się arsenału w związku z wojną na Ukrainie.