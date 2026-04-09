Świat Ukraina i Rosja ogłosiły zawieszenie broni w czasie prawosławnej Wielkanocy

Sytuacja w Ukrainie 4 kwietnia 2026 roku - relacja Ołeha Biłeckiego Źródło: TVN24

"Ukraina wielokrotnie deklarowała gotowość do podjęcia symetrycznych kroków. Zaproponowaliśmy zawieszenie broni na tegoroczne święta wielkanocne i będziemy działać zgodnie z tym. Ludzie potrzebują świąt wielkanocnych wolnych od gróźb i realnego ruchu na rzecz pokoju, a Rosja ma szansę nie wracać do ataków również po Wielkanocy" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraine has repeatedly stated that we are ready for symmetrical steps. We proposed a ceasefire during the Easter holidays this year and will act accordingly. People need an Easter free from threats and real movement toward peace, and Russia has a chance not to return to strikes… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2026 Rozwiń Źródło: X

Wcześniej Kreml oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił rozejm w wojnie z Ukrainą na okres prawosławnych świąt wielkanocnych. Rozejm ma obowiązywać od 11 kwietnia po południu (godziny 16 czasu moskiewskiego, czyli godziny 15 w Polsce) do 12 kwietnia do końca dnia.

Według komunikatu Kremla Putin polecił wojskowym rosyjskim na ten czas "przerwanie działań bojowych na wszystkich kierunkach". Jednakże oddziały mają być gotowe do "przerwania wszystkich możliwych prowokacji" i "wszelkich agresywnych działań" ze strony przeciwnika. W komunikacie Kreml dodał, że zakłada, iż "strona ukraińska pójdzie za przykładem Federacji Rosyjskiej".

Propozycja rozejmu na czas Wielkanocy

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski proponował rozejm na czas Wielkanocy. Zełenski powiedział 30 marca, że Ukraina jest gotowa do zawieszenia broni na okres świąt, ale podkreślił, że nie nastąpi to za cenę godności i niepodległości. Kreml najpierw odniósł się sceptycznie do idei rozejmu i jeszcze w czwartek w ciągu dnia Moskwa nie podjęła ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Jak przypomniał niezależny rosyjski portal Meduza, w kwietniu 2025 roku Putin w trybie jednostronnym ogłosił przerwanie działań bojowych na półtora dnia w czasie świąt wielkanocnych. Wówczas Rosja i Ukraina oskarżały się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu. Niemniej, intensywność działań bojowych w tym czasie znacznie spadła.

