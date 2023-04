Zakończyła się akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Humaniu. Władze przedstawiły bilans ofiar

W piątek rosyjskie rakiety spadły między innymi na Humań w środkowej Ukrainie . Według ukraińskiego MSW rakieta manewrująca Ch-101 uderzyła tam w blok mieszkalny. Mieszkańcy miasta relacjonowali, że słyszeli wybuch i dźwięk walącego się wieżowca. - Ta noc była dla nas jak pierwszy dzień wojny. Wtedy też słyszeliśmy odgłosy wybuchów, ale wtedy nie rozumieliśmy, co się stało. Tej nocy, na kilka minut przed eksplozjami, usłyszeliśmy dźwięk samolotów i zrozumieliśmy, że coś się zaraz zacznie - mówił minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko dziennikarzom ukraińskiej telewizji Mykoła.

Służby przystąpiły do akcji ratowniczej. Jak poinformował Kłymenko, działania zakończyły się dopiero tego dnia po południu.

Zginęły 23 osoby, w tym sześcioro dzieci

- Przekazuję wyrazy współczucie bliskim zabitych. To zło zostanie ukarane. Nie pozwolimy, by się rozprzestrzeniało. Wytrzymamy to i zwyciężymy - oświadczył Kłymenko.