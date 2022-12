Hiszpańska minister obrony: listy z materiałami wybuchowymi nie sprawią, że przestaniemy pomagać Ukrainie

Hiszpańska minister obrony Margarita Robles oświadczyła w Odessie, że przesyłki z ładunkami wybuchowymi, wysłane przez nieznanych sprawców do różnych instytucji w Hiszpanii, nie przestraszą jej władz i nie skłonią ich do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Dodała, że służby wszczęły już śledztwo mające ustalić sprawców wysłania co najmniej sześciu listów z materiałami wybuchowymi do różnych podmiotów działających w Hiszpanii. Zapewniła o solidarności Hiszpanii z Ukrainą.

Seria przesyłek z materiałem wybuchowym

Od 24 listopada, kiedy taki wysłano do premiera Pedro Sancheza, przesyłki z ładunkami wybuchowymi skierowano do ministerstwa obrony Hiszpanii, jednej z firm zbrojeniowych z Saragossy, do bazy wojskowej w Torrejon de Ardoz pod Madrytem, a także do znajdujących się w tym mieście ambasad USA i Ukrainy.