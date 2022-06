Systemy HIMARS już w Ukrainie. Nagranie artylerii w akcji

Do Ukrainy, która od czterech miesięcy odpiera rosyjską agresję, dotarły pierwsze amerykańskie systemy artylerii rakietowej HIMARS. Pierwsze nagranie, które ma przedstawiać użycie systemów w akcji, zostało opublikowane w piątek w mediach społecznościowych. Tymczasem Biały Dom ogłosił w czwartek nowy, 13. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, w którym znajdą się między innymi cztery kolejne wyrzutnie rakiet HIMARS.

Więcej HIMARS-ów dla Ukrainy

Tymczasem Biały Dom ogłosił 13. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Według komunikatu Pentagonu, w ramach nowego pakietu USA przekażą ze swoich magazynów cztery wyrzutnie HIMARS, dodatkowo do czterech dotychczas przekazanych, a także 36 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 105 mm, 18 łodzi patrolowych do ochrony wybrzeża, pojazdy do holowania haubic M777, 1200 granatników i 2 tysiące karabinów maszynowych.