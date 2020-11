- Usłyszałam jakiś trzask i podniosłam głowę. Pomyślałam, że to fajerwerki. Borys złapał mnie za rękę. Nagle zdałam sobie sprawę, że do niego strzelają. Upadł. Do ostatniej chwili myślałam, że to jakiś okrutny żart, że został postrzelony w nogę i zostanie przy życiu. Widziałam jednak, że się dusił i próbował kaszleć, a w jego ustach pojawiła się krew. Zapytałam: Borys, co mam robić? Ale nie mógł już mówić. Zobaczyłam odśnieżarkę i podbiegłam, bałam się, że do mnie też zaczną strzelać. Byłam w szoku, nie mogłam mówić. Z trudem wydusiłam do kierowcy odśnieżarki: Zabili człowieka, wezwijcie karetkę. Ale on nic nie zrobił. Pobiegłam z powrotem, wezwałam pogotowie i policję - opowiedziała Hanna Durycka ukraińskiemu dziennikarzowi Dmytrowi Gordonowi.