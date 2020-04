"Ktoś chce zrujnować życie w naszym kraju". Podpalaczy strefy wokół Czarnobyla szukają dronami

"Niezwykle sucha zima. Poziom wody w ekosystemach spadł o 1,5-2 metry. Las, zwłaszcza ściółka iglasta, jest podatna na ogień. Wyschły torfowiska. Wszystko to stwarza szansę dla łajdaków i prowokatorów. Ktoś chce zrujnować życie w naszym kraju, ktoś inny chce przykryć swoje brudne czyny ogniem. Nie zamierzamy się z tym pogodzić" - napisał na Facebooku szef MSW Arsen Awakow. W ten sposób uzasadniał podjęcie decyzji o powołaniu specjalnej grupy do walki z podpalaniem lasu w zamkniętej strefie wokół elektrowni w Czarnobylu, a także o prowadzeniu na tym obszarze "operacji antydywersyjnej".

Funkcjonariusze Gwardii Narodowej poinformowali we wtorek, że "patrolują teren w dzień i w nocy przy użyciu dronów". Obserwowane są także lasy w sąsiednim obwodzie żytomierskim, gdzie również w ostatnim czasie dochodziło do pożarów. Celem operacji - jak mówił rzecznik gwardii pułkownik Wadym Hołub, jest "wykrycie nowych ognisk pożaru i poszukiwanie grup dywersyjnych, zajmujących się podpaleniami".

Samoloty An-32P i Mi-8 w akcji

Pożar lasu w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni w Czarnobylu wybuchł na początku kwietnia. Jak informowała wówczas Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, do walki z ogniem skierowano dwa samoloty gaśnicze An-32P i śmigłowiec Mi-8, zmobilizowano także 90 strażaków. Gaszenie pożaru utrudniało podwyższone promieniowanie na niektórych odcinkach. Ogień rozprzestrzenił się na obszarze 20 hektarów, trzy dni później - na 35 hektarach.

Walka z żywiołem trwała do 14 kwietnia. W tym dniu ukraińskie władze przekazały, że w strefie skażenia otwartego ognia nie ma. Przyznały, że w gaszeniu pożaru "bardzo pomógł deszcz". "Przyjaciele, otrzymałem od was setki pytań. Zwłaszcza od dziennikarzy. Przepraszam, ale w strefie (skażonej - red.) i w lesie jest złe połączenie. Krótko mówiąc, ogień został ugaszony, deszcz bardzo w tym pomógł. Poziom promieniowania jest stale mierzony, dane, które mamy, są na ogół w normie" - napisał wówczas na Facebooku pełniący obowiązki przewodniczącego Państwowej Inspekcji Ekologicznej Ukrainy Jehor Firsow.

Podpalanie suchej trawy w akcie "zemsty"

Pożary w zamkniętej, 30-kilometrowej strefie wokół nieczynnej elektrowni w Czarnobylu, wybuchają co roku. Przyczyniają się do nich między innymi mieszkańcy okolicznych wsi, którzy podpalają suchą trawę lub torfowiska. Wyrzucają też do lasu tlące resztki ze spalanych na swoich posesjach śmieci. W połowie kwietnia policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, który opowiadał, że załadował na wózek "tlące resztki", wywiózł za wieś i wyrzucił. Kiedy za jakiś czas wrócił w to samo miejsce, ogień się rozprzestrzenił. Mężczyzna nie wezwał straży pożarnej, bo sam próbował ugasić pożar.