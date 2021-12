Brytyjski minister obrony: mało prawdopodobne, by Zachód wysłał wojska na Ukrainę

Jest "bardzo mało prawdopodobne", by Wielka Brytania i jej sojusznicy wysłali swoje wojska na Ukrainę w przypadku rosyjskiej agresji - przyznał w sobotę brytyjski minister obrony Ben Wallace. Dodał jednocześnie, że trwają dyplomatyczne wysiłki Zachodu, by powstrzymać Władimira Putina przed decyzją o inwazji na Ukrainę.

Wallace: mało prawdopodobne, by Zachód wysłał wojska na Ukrainę

- Jest faktem, że (Ukraina) nie jest członkiem NATO, więc jest bardzo mało prawdopodobne, że ktokolwiek wyśle wojska na Ukrainę, aby rzucić wyzwanie Rosji, w takim scenariuszu. Myślę, że to jest jasne. Nie powinniśmy oszukiwać ludzi, że tak się stanie, a Ukraińcy są tego świadomi - powiedział Ben Wallace w opublikowanej w sobotę rozmowie z tygodnikiem "The Spectator".

Jak przypomina magazyn, do tej pory Wallace dość niejednoznacznie wypowiadał się na temat zakresu brytyjskiej pomocy dla Ukrainy, mówiąc jedynie, że możemy uruchomić "zdolności obronne" przeciwko Władimirowi Putinowi. "The Spectator" ocenia, że wobec tej nowej deklaracji, najsilniejszą brytyjską reakcją militarną będzie sprzedaż broni Ukrainie.

Wallace: podejmujemy dyplomatyczne wysiłki, by powstrzymać Putina przed agresją

Wallace zapytany, czy to oznacza, że Ukraina jest zdana sama na siebie, minister obrony odparł: - Wszyscy możemy pomóc w budowaniu potencjału, ale do pewnego stopnia. Ukraina nie jest w NATO i dlatego dyplomatycznie, wspólnie robimy wszystko, co w naszej mocy, aby powiedzieć prezydentowi Putinowi: nie rób tego.