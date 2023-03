Generał Roman Polko: Rosja walczy jak za Stalina

Rosja przerzuca na Ukrainę czołgi T-54 i T-55, których produkcja ruszyła tuż po II wojnie światowej - podał niezależny projekt śledczy Conflict Intelligence Team (CIT). Odnosząc się do tych doniesień, były dowódca jednostki GROM generał Roman Polko ocenił, że "Rosja rzeczywiście walczy jak za Stalina, traktuje swoich żołnierzy jako mięso armatnie, daje im sprzęt z minionej epoki, skazując ich tak naprawdę na to, żeby ginęli falami".

Generał Polko: Rosja walczy jak za Stalina

Generał Roman Polko, odnosząc się do możliwości użycia przez Rosję w walce czołgów opracowywanych jeszcze podczas II wojny światowej, powiedział, że "pokazuje to słabość rosyjskich sił zbrojnych i jednocześnie bezwzględne traktowanie własnych żołnierzy".

- To czołgi z zupełnie innej epoki, Rosja rzeczywiście walczy jak za Stalina, traktuje swoich żołnierzy jako mięso armatnie, daje im sprzęt z minionej epoki, skazując ich tak na prawdę na to, żeby ginęli falami - dodał.

Były dowódca GROM-u zaznaczył, że czołgi T-55 mają bardzo ograniczone możliwości działania, strzelania w ruchu czy w nocy. - To są zabytki, to jak dawanie żołnierzom złudzeń, że cokolwiek ich chroni. To przestarzałe czołgi z litej stali i lufy, które nie spełniają warunków i możliwości użycia współczesnej amunicji oraz brak systemów kierowania ogniem. W konfrontacji nawet ze współczesnymi bojowymi wozami te czołgi nie mają żadnych szans - ocenił.