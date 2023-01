Generał Leon Komornicki: Sam czołg na polu walki jest bezbronny. Musi działać w określonym środowisku

Generał Komornicki: sam czołg na polu walki jest bezbronny

- Czołgi są potrzebne armii ukraińskiej, by mogła przejść do działań ofensywnych, czyli kontrofensywy strategicznej, żeby ostatecznie, przejmując inicjatywę strategiczną, rozbić rosyjską armię i wyzwolić swoje terytorium. Bez czołgów ukraińska armia tego nie zrobi - mówił w TVN24 generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Pytany o to, jak zachodnie czołgi będą mogły zostać wykorzystane przez Ukraińców, generał wyjaśnił, że "jeżeli dołożymy do tego Bradleye, nasze BWP, transportery bojowe, wozy piechoty, to można z tego zorganizować dywizję pancerną w składzie dwóch brygad pancernych i brygady zmechanizowanej". - To jest znacząca siła, która pozwoli wykonać uderzenie na jednym z głównych kierunków - powiedział.