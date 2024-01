"FT": Zełenski podjął decyzję o odwołaniu naczelnego dowódcy. Wśród powodów ambicje i popularność generała

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o zwolnieniu naczelnego dowódcy sił zbrojnych generała Walerija Załużnego - podał "Financial Times". Brytyjski dziennik zauważa, że zastąpienie Załużnego byłoby kontrowersyjnym ruchem w oczach szeregowych ukraińskich wojskowych, zwykłych Ukraińców, wśród których cieszy się on ogromnym poparciem, a także zachodnich partnerów Kijowa.

Brytyjski dziennik "Financial Times" podał we wtorek, powołując się na cztery osoby zaznajomione z sytuacją, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął już decyzję o zastąpieniu naczelnego dowódcy sił zbrojnych gen. Walerija Załużnego.

"FT": zastąpienie Załużnego byłoby kontrowersyjnym ruchem

Brytyjski dziennik zauważa, że zastąpienie Załużnego byłoby kontrowersyjnym ruchem w oczach szeregowych ukraińskich wojskowych, zwykłych Ukraińców, wśród których cieszy się on ogromnym poparciem, a także zachodnich partnerów Ukrainy, w tym wojskowych, którzy ściśle współpracowali z nim w ciągu ostatnich dwóch lat przy opracowywaniu strategii wojennej. Na dodatek nastąpiłoby to w krytycznym momencie wojny, gdy Kijów czeka na niezbędną pomoc wojskową i finansową z USA i UE.

Doniesienia o rychłym usunięciu Zełenskiego zaczęły krążyć w ukraińskich mediach oraz na platformie Telegram w poniedziałek wieczorem. Tym, co pozostaje do ustalenia, według wszystkich czterech osób znających sprawę, to termin jego odejścia, czy przyjmie on nową rolę i kto zastąpi go na stanowisku głównodowodzącego.