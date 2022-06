Ukraina. Francja deklaruje, że jest gotowa, by pomóc odblokować port w Odessie

Francuskie władze oświadczyły, że są gotowe do udziału w operacji, której celem byłoby odblokowanie portu w Odessie oraz eksport ukraińskiego zboża. W komunikacie Pałacu Elizejskiego zapewniono, że Francja pragnie, by Ukraina wyszła zwycięsko z prowadzonej przez Rosję wojny.

"Pozostajemy do dyspozycji stron, tak aby odbyła się operacja, która pozwoliłaby na bezpieczny dostęp do portu w Odessie i przepłynięcie okrętów, pomimo zaminowania morza" - oświadczył Pałac Elizejski. W komunikacie zapewniono, że Francja pragnie, by Ukraina wyszła "zwycięsko" z konfliktu z Rosją. Według agencji AFP zapewnienie to ma być odpowiedzią na wątpliwości, jakie wzbudziły słowa prezydenta Emmanuela Macrona, iż nie należy "upokarzać Rosji".