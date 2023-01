Zełenski "nie rozumie, z kim i o czym rozmawiać" w Rosji

Nie rozumiem, z kim w Rosji i o czym możemy rozmawiać - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czasie Śniadania Ukraińskiego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. - Nie wiem nawet, czy ten prezydent, który pojawia się w telewizji, to rzeczywiście jest on – dodał ukraiński przywódca, mając na uwadze Władimira Putina.

- Trzy lata robiliśmy wszystko, by poprzez dyplomację wyzwolić nasze ziemie – powiedział Wołodymyr Zełenski, występując w Davos za pośrednictwem łącza wideo. - Nie rozumiem, z kim i o czym rozmawiać. Nie jestem pewien, czy ten prezydent, który czasem pojawia się (w telewizji) przy użyciu blue boxu, to w ogóle jest on. Nie do końca rozumiem, czy on jest żywy. Nie wiem, kto podejmuje decyzje, jaka grupa osób. Kiedy mówimy, rozmowy pokojowe, to niezupełnie rozumiem – z kim – stwierdził Zełenski.