Ukraińcy ewakuowani z Wuhanu po kwarantannie. Prezydent dziękuje, że "wytrzymali"

Na Ukrainie zakończyła się w czwartek 14-dniowa kwarantanna 45 Ukraińców i 27 obcokrajowców ewakuowanych z chińskiego Wuhanu. Do Nowych Sanżarów w obwodzie połtawskim w środkowej części kraju, gdzie znajdował się ośrodek, przybył prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Chcę wam podziękować za to, że wytrzymaliście te dwa tygodnie. Zuchy. Wszystkim życzymy zdrowia - zwrócił się Zełenski do zebranych. - Myślę, że zapamiętacie Nowe Sanżary na całe życie. Wracajcie tu na odpoczynek. To bardzo piękne miejsce - zachęcał, cytowany przez ukraińską agencję prasową Ukrinform.