Ukraiński koncern: okupanci chcą wywieźć pracowników elektrowni jądrowej

czytaj dalej

Zestrzelenie pierwszego rosyjskiego ponaddźwiękowego pocisku Kindżał to maksymalny cios w wizerunek Kremla - ocenił ukraiński ekspert do spraw wojskowości Ołeksandr Kowałenko. Zdaniem analityka, jest to także "wspaniała reklama amerykańskich systemów przeciwrakietowych Patriot".