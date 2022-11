Enerhoatom: rosyjski ostrzał, elektrownia atomowa pracuje na generatorach

czytaj dalej

Wydaje się, że do końca tego roku na pewno armii ukraińskiej się nie uda wyzwolić terenów, które chciała wyzwolić pierwotnie - mówił w TVN24 generał Waldemar Skrzypczak. Były dowódca Wojsk Lądowych odniósł się do słabnących postępów kontrofensywy ukraińskiej. Uzasadniał to prowadzeniem działań wojennych "na froncie o długości dwóch tysięcy kilometrów", przez co wysiłek armii jest "bardzo rozproszony".