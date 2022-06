Premier Włoch Mario Draghi, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz w Kijowie. Spotkają się z Wołodymyrem Zełenskim

Premier Włoch Mario Draghi, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz są w Kijowie. Mają rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Celem wizyty jest zapewnienie Ukrainy, że pomoc finansowa, humanitarna, ale także w zakresie broni, będzie kontynuowana - powiedział Scholz. - Z moich informacji wynika, że wiozą nam status kandydata do UE. I prośbę o powrót do procesu negocjacyjnego z Putinem - mówił doradca ukraińskiego MSW Wiktor Adrusiw, cytowany przez portal informacyjny RBK

Na pokładzie pociągu, jadącego do Kijowa przez Polskę, przybyli również kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz premier Włoch Mario Draghi.

Celem wizyty jest zapewnienie Ukrainy, "że pomoc, którą organizujemy, finansowa, humanitarna, ale także w zakresie broni, będzie kontynuowana" - powiedział Scholz, cytowany przez telewizję ARD. Niemiecki kanclerz ponownie podkreślił, że pomoc ta będzie udzielana tak długo, jak będzie to konieczne "dla walki Ukrainy o niepodległość". Ważne jest, że szefowie rządów trzech dużych krajów, które były zaangażowane w tworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "udali się do Kijowa i okazali wsparcie dla Ukrainy i obywateli Ukrainy w tej szczególnej sytuacji wojennej" - stwierdził niemiecki kanclerz.

Samoloty rządowe z trzech krajów wylądowały w środę w Rzeszowie, skąd delegacje pojechały do Medyki na granicę polsko - ukraińską. Tam trzej liderzy wsiedli do pociągu jadącego do Kijowa - podały włoskie media.