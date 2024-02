Tusk: Polska nie przewiduje wysłania żołnierzy na Ukrainę

- Uważam, że nie powinniśmy dzisiaj spekulować o przyszłości, czy zdarzą się takie okoliczności, które zmienią to stanowisko - podkreślił Tusk. - Dzisiaj powinniśmy się skoncentrować, tak jak to robi rząd polski czy czeski, żeby maksymalnie wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym - kontynuował szef polskiego rządu. - Nie chcę, by to zabrzmiało zbyt ostro, ale gdyby wszystkie państwa Unii Europejskiej zaangażowały się w pomoc Ukrainie, tak jak to robi Polska czy Czechy, to być może nie byłoby w ogóle potrzeby dyskutowania o innych formach wsparcia Ukrainy - dodał Tusk.