Emmanuel Macron był pytany o wizytę w Kijowie. Prezydent Francji nie potwierdził planów podróży

My, Unia Europejska, musimy wysłać jasny sygnał polityczny w kierunku Ukrainy i narodu ukraińskiego, stawiającego od kilku miesięcy heroiczny opór - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. Agencja AFP poinformowała, że francuski przywódca nie potwierdził jednak swojej wizyty w Kijowie, zapowiadanej wcześniej na środę lub czwartek.

- Unia Europejska stoi w obliczu bezprecedensowej sytuacji geopolitycznej u swych granic. (...) Znajdujemy się w momencie, w którym my, Unia Europejska, musimy wysłać jasny sygnał polityczny w kierunku Ukrainy i narodu ukraińskiego, stawiającego od kilku miesięcy heroiczny opór ( Rosji - red.) - powiedział Macron, cytowany przez agencję. AFP wskazuje, że tym samym francuski prezydent nie potwierdził wcześniejszych zapowiedzi dotyczących jego podróży do Kijowa .

Zapowiedź wizyty w Kijowie

W poniedziałek dziennik "La Stampa" poinformował, że w czwartek premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron złożą wizytę w Kijowie. Jak podano, rozmowy polityków z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim mają być skoncentrowane na kwestii "otwarcia" wobec kandydatury tego kraju do UE. Wcześniej niemiecki dziennik "Bild am Sonntag" zapowiadał, że do wizyty dojdzie jeszcze przed szczytem grupy państw G7, planowanym na 26-28 czerwca.